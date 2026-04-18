"فوكس نيوز": الوسيط الباكستاني عاصم منير تربطه علاقة بالحرس الثوري الإيراني

شفق نيوز- واشنطن

سلطت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، يوم السبت، الضوء على قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي يلعب دور الوسيط لإنهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة، كاشفة أن الرجل تربطه "علاقات وثيقة وعميقة" بالحرس الثوري الإيراني.

وبحسب تقرير الشبكة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن منير يعد واحداً من المسؤولين الأجانب القلائل الذين يحظون بثقة كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمؤسسة الأمنية الإيرانية.

ونقلت "فوكس نيوز" عن الجنرال الباكستاني المتقاعد أحمد سعيد، قوله إن منير كان بمثابة "قناة خلفية غير رسمية" بين واشنطن وطهران، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترمب التفاوض لإنهاء الصراع والبرنامج النووي الإيراني والحصار البحري في الخليج العربي.

وذكر سعيد، الذي قال إنه يعرف منير شخصياً منذ سنوات، أن منير بدأ في بناء علاقات مع إيران أثناء عمله كمدير عام للاستخبارات العسكرية الباكستانية في عامي 2016 و2017.

وأضاف سعيد أن منير كان على اتصال طويل الأمد مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية عام 2020، والقائد حسين سلامي، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في شهر حزيران/ يونيو 2025، وشخصيات عسكرية إيرانية أخرى.

ونوه إلى أن منير "شخصية دولية تربطه علاقات شخصية مع التسلسل الهرمي العسكري في إيران، ومع السلك الدبلوماسي الإيراني، وكذلك مع القيادة السياسية".

واعتبرت "فوكس نيوز" أن تلك العلاقة الطويلة الأمد تفسر سبب ترحيب إيران به بحرارة شديدة خلال استقباله في طهران مؤخراً، حتى مع استمراره في الاتصال المباشر مع ترمب وفريقه.

وبحسب الشبكة، فإن علاقة منير بترمب تعود إلى أزمة الهند وباكستان في شهر أيار/ مايو 2025، حيث لعب منير دوراً رئيسياً في المساعدة على تهدئة المواجهة، وبعد ذلك رشحت باكستان رسمياً ترمب لجائزة نوبل للسلام، وهي خطوة اعتبرها المحللون الباكستانيون على نطاق واسع بتشجيع من منير.

ومنذ ذلك الحين، أشاد ترمب به مراراً وتكراراً، واصفاً منير بأنه "رجل استثنائي" و"مقاتل عظيم" و"قائدي الميداني المفضل".

ويقول مسؤولون باكستانيون وتقارير إعلامية إن الرجلين يتحدثان الآن بشكل مباشر.

بدوره قال المحلل الباكستاني رضا رومي، إن نداء منير لترمب ليس مفاجئاً، مضيفاً أنه "لطالما أظهر ترمب تفضيلاً للقادة الأقوياء والحاسمين. وينطبق هذا الوصف على منير باعتباره شخصية ذات سلطة مركزية قادرة على تحقيق النتائج".

ووصفت لـ"فوكس نيوز" منير بأنه "قائد منضبط، يضع المؤسسة في المقام الأول، مع تركيز قوي على النظام والتسلسل الهرمي والوضوح الاستراتيجي".