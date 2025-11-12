فقدان 42 مهاجراً بعد انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية

شفق نيوز- طرابلس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 42 مهاجراً فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية.

وقالت المنظمة بحسب "رويترز"، إن "ما لا يقل عن 42 مهاجرا في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا".

وأضافت أن "السلطات الليبية أنقذت سبعة ناجين تقطعت بهم السبل في البحر لستة أيام بعد غرق القارب، الذي كان يحمل 49 شخصا، وذلك بالقرب من حقل البوري النفطي".