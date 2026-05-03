فقدان جنديين أميركيين بعد مناورات عسكرية في المغرب

شفق نيوز- الرباط

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، يوم الأحد، فقدان جنديين أميركيين في جنوب غرب المغرب، عقب مشاركتهما في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات.

وقالت القيادة، في بيان، إن الجنديين كانا من بين المشاركين في مناورات "الأسد الإفريقي"، وفُقدا قرب منطقة تدريب في المغرب، السبت.

وأضافت أن الولايات المتحدة والمغرب ودولاً أخرى تشارك في عملية بحث وإنقاذ منسقة تشمل البر والجو والبحر.

وأكدت "أفريكوم"، أن الواقعة ما تزال قيد التحقيق، فيما تتواصل عمليات البحث عن الجنديين.