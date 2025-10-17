أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة أخرى

شفق نيوز- إسلام آباد

أفادت وسائل إعلامية، يوم الجمعة، بأن الدولتين الجارتين أفغانستان وباكستان، اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار بطلب أفغاني، وذلك نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية.

ونقل تلفزيون الجزيرة، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأفغانية، أن البلدين اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة أخرى، لحين اكتمال المفاوضات وإجراء محادثات في الدوحة.

وبعد اشتباكات خلفت مئات الضحايا، خيم الهدوء أمس الخميس، على الحدود بين أفغانستان وباكستان غداة توصل البلدين إلى وقف إطلاق نار إثر مواجهات دامية استمرت عدة أيام في المناطق الحدودية وامتدت وصولاً إلى كابل التي شهدت انفجارات.

وكانت إسلام أباد، قد أعلنت عن هدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، وتستمر 48 ساعة حتى يتسنى "التوصل إلى حل إيجابي من خلال حوار بناء"، بعد اشتباكات خلفت مئات الضحايا، الخميس، على الحدود بين أفغانستان وباكستان

وقال مسؤول أمني كبير باكستاني لوكالة فرانس برس "لم تُرصد أي طلقة نارية في المناطق الحدودية منذ مساء الأربعاء، لكنه تم نشر قوات مسلحة إضافية للتصدي لأي عملية لحركة طالبان باكستان قد تقوض وقف إطلاق النار".

وخيم الهدوء أيضاً في كابل حيث دوت انفجارات جديدة قبيل إعلان وقف إطلاق النار، الأربعاء الماضي.

واندلعت أعمال العنف، الأسبوع الماضي، بعد انفجارات أولى في كابل وجنوب شرق أفغانستان. ثم قررت كابل شن هجوم حدودي توعدت باكستان بـ"رد قوي" عليه.

وأعلنت إسلام آباد الأربعاء الماضي، أنها استهدفت مواقع لطالبان الأفغانية وجماعات مسلحة في ولاية قندهار (جنوب).

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل العشرات بدءاً من يوم السبت في الأسبوع الماضي، وأيضاً عقب تجددها الأربعاء.

وسجلت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) مقتل 18 مدنياً على الأقل، وإصابة أكثر من 350 آخرين خلال الأيام القليلة الماضية. ودعت البعثة في بيان كلا الطرفين إلى "وقف دائم للأعمال العدائية".