فرنسا وبريطانيا وألمانيا تقترح محادثات "فورية"‎ مع إيران

شفق نيوز/ تستعد كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لإجراء محادثات على الفور مع إيران بشأن برنامجها النووي في محاولة لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الذي يزور الشرق الأوسط حاليًّا، إنه يحاول المساهمة في تهدئة الصراع بين إسرائيل وإيران، لافتاً إلى أن طهران لم تغتنم الفرصة في السابق للدخول في محادثات بناءة.

وأضاف لهيئة البث الألمانية (إيه.آر.دي) "آمل أنَّ ذلك لا يزال ممكنًا... ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا على استعداد. إننا نعرض على إيران إجراء مفاوضات على الفور حول البرنامج النووي، وآمل أن يتم قبول العرض".