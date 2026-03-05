فرنسا تسمح للطائرات الأميركية باستخدام قواعدها في الشرق الأوسط

شفق نيوز- باريس

أعلن الجيش الفرنسي، يوم الخميس، أنه سمح للطائرات الأميركية باستخدام بعض قواعده بالشرق الأوسط خلال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقالت متحدثة باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية لوكالة "فرانس برس": "في إطار علاقاتنا مع الولايات المتحدة، تم السماح مؤقتا بوجود طائراتها في قواعدنا بالمنطقة".

وأضافت: "تساهم هذه الطائرات في حماية شركائنا في الخليج".

ويأتي هذا التحرك في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، حيث عززت عدة دول أوروبية وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط تحسباً لأي تداعيات أمنية على الملاحة أو القواعد العسكرية في المنطقة.