فرنسا ترفض طلب ترمب : لن نرسل سفناً إلى مضيق هرمز

شفق نيوز- باريس

نفت فرنسا، الأحد، تقارير تحدثت عن إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز بعد طلب الرئيس الاميركي دونالد ترمب، مؤكدة أن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية لا تزال متمركزة في شرق البحر المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في سلسلة منشورات على منصة "إكس"، إن الأنباء المتداولة بهذا الشأن "غير صحيحة"، مضيفة: "لا. مجموعة حاملة الطائرات الضاربة لا تزال في شرق البحر المتوسط".

ويأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدداً من الدول، بينها فرنسا، إلى نشر سفن للمساعدة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، عقب إغلاقه من قبل إيران إثر الضربات الأميركية الإسرائيلية على أراضيها.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات نشرها عبر حسابه على تطبيق "تيليغرام"، الأحد 15 مارس / آذار، إنه أبلغ نظيره الفرنسي بضرورة امتناع الدول عن أي عمل من شأنه تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.