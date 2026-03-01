فرنسا ترسل حاملة الطائرات "شارل ديغول" لشرقي المتوسط

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الأحد، عن إرسال حاملة طائرات لشرقي المتوسط.

وجاء في خبر أوردته وسائل إعلام عربية: فرنسا توجه بارسال حاملة الطائرات شارل ديغول فوراً إلى شرقيّ المتوسط".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.