فرنسا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى إسرائيل والمتواجدين هناك لـ"الاحتماء"

شفق نيوز- باريس

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الجمعة، مواطنيها إلى عدم السفر إلى إسرائيل، في حين أوصت المتواجدين في إسرائيل والقدس الضفة الغربية بـ"توخي الحذر".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "نوصي المواطنين الفرنسيين الموجودين في إسرائيل والقدس والضفة الغربية، بتوخي الحذر والحيطة وتحديد أماكن الاحتماء".

ونصحت الخارجية الفرنسية، مواطنيها الفرنسيين بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد دعت في وقت سابق من اليوم الجمعة، سفارتها في إسرائيل، السماح بمغادرة بعض موظفيها وعائلاتهم بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.

وذكرت السفارة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن سفارة الولايات المتحدة في بيروت أمرت أيضاً بمغادرة عدد من الموظفين الحكوميين نتيجة التطورات الأمنية.

وأضافت أن قيوداً إضافية قد تُفرض على تنقل موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى مناطق محددة داخل إسرائيل، بما في ذلك البلدة القديمة في القدس والضفة الغربية، من دون إشعار مسبق.

وكذلك دعت سفارة بكين في تل أبيب، يوم الجمعة، المواطنين الصينيين في إسرائيل لتعزيز التدابير الأمنية والاستعداد للطوارئ، على خلفية التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

بينما أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، عن سحب موظفيها من إيران بشكل مؤقت، وذلك بسبب الوضع الأمني وسط مخاوف من ضربة أميركية عسكرية على طهران والتوترات في الشرق الأوسط.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الكازاخستانية، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الإيرانية على الفور.