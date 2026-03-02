فرنسا تحث مواطنيها على مغادرة إقليم كوردستان

شفق نيوز- بغداد

دعت السفارة الفرنسية في العراق، يوم الاثنين، رعاياها إلى مغادرة إقليم كوردستان، وذلك في رسالة إلى المواطنين الفرنسيين.

وقالت البعثة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "بالنظر إلى تدهور الوضع الأمني الإقليمي والضربات التي تعرضت لها منطقة كوردستان ذات الحكم الذاتي، ينصح المواطنون الفرنسيون بمغادرة" الإقليم من طريق تركيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان بارو، قال الاثنين، إن فرنسا تدعم ما يبذله المسؤولون العراقيون من مساعٍ في عدم جر بلادهم الى الصراع القائم في المنطقة.

كما أعرب بارو، عن استعداد بلاده للدفاع عن دول وصفها بالصديقة تعرضت لهجمات ايرانية إثر التصعيد العسكري التي تشهدها المنطقة.

وكان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أكد يوم الاثنين، وقوف بلاده إلى جانب حلفائها في المنطقة، وذلك رداً على سؤال بشأن تعرض إقليم كوردستان للقصف.

وقال هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال من صحفي بشأن تعرض إقليم كوردستان للقصف من إيران والجماعات الموالية لها: "أتحدث نيابة عن الحلفاء في المنطقة بشكل عام، نحن نتواصل باستمرار ونقف جنباً إلى جنب معهم ونقدر قدراتهم".

وقررت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاثنين، تمديد تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 48 ساعة أخرى جراء استمرار التوترات الامنية في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع تعرض قواعد أميركية ومطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان لهجمات من قبل إيران وفصائل موالية لها، وفق ما ورد في السؤال الموجّه للوزير الأميركي.