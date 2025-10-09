فرنسا.. انطلاق أعمال "اليوم التالي في غزة"

شفق نيوز- باريس

انطلقت أعمال اجتماع "اليوم التالي في غزة"، مساء الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد الأردني حسين بن عبد الله الثاني، ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية.

وقال ماكرون، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، إن "اجتماع اليوم في باريس يهدف إلى العمل بالتوازي مع المبادرة الأمريكية"، مضيفاً ان "فرنسا مستعدة للعب دور في قوة تثبيت الاستقرار في غزة".

وأضاف أيضاً، ان "الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة".

وأوضح ماكرون أن "تسارع الاستيطان يشكل تهديداً وجودياً لدولة فلسطينية".

ومن المقرر أن يتيح الاجتماع "تحديد آليات التزام جماعي نحو تفعيل الدولة الفلسطينية عقب اعتراف دول غربية بها أخيراً".

كما سيناقش الاجتماع الوزاري قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية فرنسية، فإن الهدف من الاجتماع يتمثل في إظهار الاستعداد للعمل معا لتفعيل المعايير الرئيسية لما يُعرف بـ"اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب، بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توضيح آليات التزام جماعي في هذا الصدد.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب فرنسا والسعودية، كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بالإضافة إلى إندونيسيا وكندا وتركيا التي ترغب في المشاركة بفعالية في إنشاء بعثة استقرار في غزة بعد وقف إطلاق النار.