فرصة "حقيقية".. مصادر باكستانية تؤكد إحراز تقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية

شفق نيوز- إسلام آباد

أفادت مصادر باكستانية، مساء اليوم الأحد، بأن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة في المحادثات الأميركية الإيرانية.

ونقل إعلام باكستاني عن المصادر قولها إن "المحادثات بين أميركا وإيران أحرزت تقدماً ملحوظاً، والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المفاوضات".

بدوره، أكد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لشبكة "سي أن أن" أن "الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إيران".

في المقابل، ذكر نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، مساء الأحد، أن "على أميركا أن تقبل شروطنا العشرة وهذا أقل تكلفة لها".

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة قدّمت ردها على المقترح الإيراني عبر الوسيط الباكستاني، مشيراً إلى أن طهران تدرس حالياً هذا الرد.

وأوضح بقائي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن المقترح الإيراني المكوّن من 14 بنداً يركز حصراً على إنهاء الحرب، مشدداً على أن الملف النووي "غير مطروح إطلاقاً" ضمن هذه المبادرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الجمعة الماضي إنه "غير راض" عن أحدث مقترح إيراني، دون أن يوضح بالتفصيل العناصر التي يعارضها.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض "إنهم يطلبون أشياء لا يمكنني الموافقة عليها".

وقالت واشنطن مراراً إنها لن تنهي الحرب دون التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو الهدف الرئيسي الذي أعلنه ترمب عندما بدأ الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026 في وقت كانت تعقد فيه محادثات بشأن البرنامج النووي.

من جهتها، تقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.