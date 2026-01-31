فرانس برس: الأمن الإيراني يلاحق جرحى التظاهرات والأطباء في المستشفيات

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم السبت، نقلاً عن تقارير صادرة من منظمات حقوقية، بأن حملة قمع الاحتجاجات التي نفذتها السلطات الإيرانية طالت مختلف مناحي الحياة وصولا إلى المستشفيات، حيث قامت قوات الأمن بملاحقة جرحى وتوقيف أطباء تولوا معالجتهم.

واندلعت الاحتجاجات أواخر كانون الأول/ديسمبر، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحولّت إلى حراك سياسي يرفع شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية القائمة منذ العام 1979.

وقابلت السلطات الاحتجاجات بحملة من القمع أسفرت عن مقتل الآلاف وإصابة مثلهم غالبا بنيران قوات الأمن وطلقات الخرطوش التي تتناثر شظاياها المعدنية في الجسم، ولا يمكن استخراجها سوى بتدخل علاجي مختص. وتقول منظمات حقوقية إن السلطات داهمت مستشفيات بحثا عمن يعانون إصابات تؤشر لمشاركتهم في التظاهر.

من جهتها، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن ما لا يقل عن 5 أطباء أوقفوا بسبب معالجتهم المصابين، وقالت، إن قوات الأمن "اعتقلت محتجين يتلقون العلاج في المستشفيات"، مضيفة أنها تلقت معلومات تفيد بأنه طُلب من الطواقم الطبية في محافظة أصفهان وسط البلاد، إبلاغ السلطات عن المرضى الذين يعانون إصابات ناجمة عن الرصاص أو الخرطوش.

وذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقره نيويورك، أنه "وثّق حالات داهمت فيها قوات الأمن مستشفيات للتعرّف على المحتجين الذين أُصيبوا خلال المظاهرات واعتقالهم".

وفيما بدا أنه محاولة لدحض هذه الاتهامات، حثّت وزارة الصحة الإيرانية المصابين في الاحتجاجات على "عدم القلق" من الذهاب إلى المستشفى وعدم معالجة أنفسهم في المنزل.

أما وكالة "تسنيم"، فنقلت عن محمد رئيس زاده، رئيس المجلس الطبي في إيران، وهو رئيس هيئة غير تابعة للدولة، قوله إن "عددا محدودا جدا" من أفراد الطواقم الطبية اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات، من دون أن يبيّن سبب توقيفهم. وشدد على "عدم ورود تقارير عن اعتقال أي شخص بسبب معاينة المرضى أو أداء واجباته المهنية".

وتنقل منظمات حقوقية شهادات محتجين أصيبوا ولاحقتهم قوات الأمن. وأوردت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها النرويج، أن سجاد رحيمي (36 عاما) من جزيرة قشم، أصيب بشكل بالغ بعدما أطلقت قوات الأمن النار عليه خلال تحرك في محافظة فارس بجنوب البلاد في التاسع من كانون الثاني/يناير، يوم كانت الاحتجاجات في ذروتها.

لكنه طلب من أصدقائه عدم نقله إلى المستشفى خشية أن يتم القضاء عليه هناك، بحسب ما نقلت المنظمة الحقوقية التي تؤكد أنها حققت في هذه القضية وغيرها، وتحدثت إلى شقيق رحيمي. وفي نهاية المطاف، نقلته العائلة إلى المستشفى لكنه توفي بسبب جرح عميق ناتج عن ذخيرة حية ونزيف حاد.

ونقلت المنظمة عن شقيقه، "قال الطبيب إنه لو وصل إلى المستشفى قبل 10 دقائق فقط، لكان على الأرجح نجا". وقالت المنظمة، إنها تلقت تقارير عن قيام قوات الأمن "بدهم بعض المنشآت الطبية وأماكن لجأ إليها المصابون، بغرض اعتقال الطواقم الطبية والمتطوعين في الإسعاف الأولي".

بدورها عرضت منظمة "هنغاو"، ومقرها النرويج، حالة الطبيب علي رضا غلشني المتحدر من مدينة قزوين شمال غرب طهران، مشيرة إلى أنه اعتُقل "لتقديمه الرعاية الطبية للمحتجين الجرحى".