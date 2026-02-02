فايننشال تايمز: محادثات الجمعة بين واشنطن وطهران لن تتطرق للصواريخ الباليستية

شفق نيوز- بغداد

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، يوم الاثنين، أن المحادثات بين واشنطن وطهران لن تتطرق إلى ترسانة الصواريخ الباليستية.

وقالت الصحيفة، نقلا عن دبلوماسيين أميركيين، أن "المحادثات المرتقبة، ستنحصر بالبرنامج النووي فقط في المرحلة الأولى".

وكان موقع "أكسيوس"، نقل عن مصادر أفادت له، بأن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة في إسطنبول لمناقشة اتفاق نووي محتمل.

ويعد هذا أول اجتماع بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين منذ انهيار المفاوضات وحرب الأيام الـ12 يوماً منتصف العام الماضي، ويأتي في ظل حشد عسكري أميركي ضخم في الخليج، وإصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن السبيل الوحيد لتجنب الصراع العسكري هو التوصل إلى اتفاق سريع.