فايننشال تايمز: روسيا تواصل تزويد إيران بمسيّرات وصور أقمار صناعية

شفق نيوز- لندن

أفادت مصادر استخباراتية غربية لصحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الخميس، بأن روسيا تواصل تزويد إيران بطائرات مسيّرة ومعلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية، في إطار تعاون عسكري متزايد بين البلدين.

وقالت المصادر إن "موسكو تقترب من استكمال شحنات مرحلية تشمل المسيّرات ومعدات مرتبطة بها"، مشيرة إلى أن "الدعم الروسي لا يقتصر على المعدات، بل يشمل أيضاً معلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية تُستخدم لتحسين القدرات العملياتية الإيرانية".

وأضافت أن "مسؤولين روساً وإيرانيين ناقشوا بشكل غير معلن ترتيبات إضافية لتسليم المسيّرات عبر مسارات نقل مختلفة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية".

وأشار التقرير إلى أن "هذا التعاون يأتي ضمن توسّع الشراكة العسكرية بين موسكو وطهران، والتي تشمل تبادل تقنيات وخبرات في مجال الطائرات المسيّرة وأنظمة الاستطلاع".

ولفتت المصادر إلى أن "الشحنات تُرسل على مراحل، وأن بعض عمليات النقل جرت بصورة سرية لتجنب الرصد، مع استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن توريد معدات إضافية خلال الفترة المقبلة".

وكان الكرملين، قد قال، مؤخرا، إنه يلاحظ تصريحات متناقضة من الولايات المتحدة وإيران بشأن المفاوضات، محذراً من أن أي امتداد للحرب الإيرانية إلى بحر قزوين سيكون "سلبياً للغاية".

وأضاف أن "الوضع حول إيران أدى إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية"، مشيراً إلى أن "روسيا حذرت سابقاً من أن أي تصعيد عسكري في إيران سيؤثر على الاستقرار العالمي".