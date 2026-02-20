"فايننشال تايمز": تعزيز غير مسبوق للقوة البحرية الأميركية في الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

رجحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم الجمعة، تصاعد التواجد البحري الأميركي في الشرق الأوسط بالتزامن مع التوتر بين واشنطن وطهران.

وذكرت الصحيفة، أن هذا يتزامن مع حشد واشنطن لقواتها في المنطقة وتصاعد التوتر مع إيران.

وأضافت: "من المتوقع أن يزداد التواجد البحري الأميركي في المنطقة بشكل أكبر"، مبينة أن ما لا يقل عن 12 سفينة حربية أميركية متمركزة حالياً في الشرق الأوسط، منها حاملة طائرات واحدة، و8 مدمرات، وثلاث سفن ساحلية أعيد تجهيزها لتكون كاسحات ألغام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ثلاث مدمرات إضافية، بالإضافة إلى أكبر حاملة طائرات في البحرية الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد"، تتجه أيضا نحو الشرق الأوسط، حيث كانت الحاملة تتحرك، حتى يوم الأربعاء، قبالة الساحل الغربي لأفريقيا.

وأوضحت أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس لينكولن" تتمركز حاليا قبالة سواحل عمان، مشيرة إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، تمت إعادة تمركز 39 طائرة تزويد بالوقود الجوي بالقرب من مسرح العمليات المحتمل، فيما نقلت 29 طائرة نقل عسكرية أخرى إلى أوروبا.