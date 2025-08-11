"فاو" تطلق مرحلة جديدة لدعم الزراعة في سوريا

شفق نيوز- دمشق

انطلقت في سوريا، يوم الاثنين، المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز القدرة على الصمود المحلي"، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بتمويل من الحكومة البريطانية.

وأكدت الجهة المنظمة للمشروع لوكالة شفق نيوز، أن "المرحلة الثانية تهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات المحلية في مواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية من خلال دعم سلاسل الإمداد الغذائي المحلي، وتحسين قدرات صغار المزارعين، وتطوير البنى التحتية الزراعية والخدمية المرتبطة بالإنتاج الغذائي".

وأضافت أن "المشروع يُنفّذ أنشطة تدريبية ودعماً تقنياً ومبادرات لتأمين المدخلات الزراعية الأساسية وتمكين الأسر الريفية من الاستجابة للصدمات بشكل أفضل".

وأوضحت أن "تمويل الحكومة البريطانية جاء لدعم المرحلة الثانية كتمديد لمدة ثلاث سنوات في إطار جهود دولية لتمكين المجتمعات المحلية من استعادة قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة".

كما يركز المشروع على تمكين النساء والشباب لإقامة مشاريعهم الزراعية الجديدة ما يسهم بايجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخل مستقل.

وحضر الفعالية وزير الزراعة السوري أمجد بدر، إلى جانب عدد من وزراء الزراعة من دول عربية، ومسؤولون من "فاو" وشركاء محليين، إلى جانب ممثلين عن الجهات المموّلة والداعمة.