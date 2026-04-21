فانس يتوجه إلى باكستان لبحث ملف إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر أميركية، يوم الثلاثاء، بأن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس سيتوجه إلى باكستان، لإجراء مباحثات تتعلق بالملف الإيراني.

وذكرت المصادر أن "الزيارة تأتي في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن لبحث تطورات الأزمة مع إيران، وسط تصاعد التوترات في المنطقة"، دون ذكرتفاصيل إضافية بشأن جدول الزيارة أو طبيعة اللقاءات المرتقبة.

ومن المقرر أن ينتهي أمد الهدنة بين واشنطن وطهران في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:30 فجر الخميس بتوقيت طهران).

وكانت إسلام آباد طلبت، أمس الاثنين، من طهران وواشنطن تمديد هدنة وقف إطلاق النار.