فانس: نريد اتفاقاً شاملاً مع طهران يشمل النووي وتمويل الأذرع

شفق نيوز- واشنطن

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إبرام اتفاق شامل مع إيران، مؤكداً أن طهران تبدي رغبة مماثلة في التوصل إلى تفاهم.

وأوضح فانس، في كلمة ألقاها بجامعة جورجيا، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال متماسكاً بالتوازي مع استمرار المفاوضات، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يريد اتفاقاً محدوداً، بل تسوية أوسع تشمل مختلف الملفات وتمنع إيران من تمويل أذرعها في المنطقة.

وأضاف أن التوصل إلى حل مع إيران لا يمكن أن يتم بسرعة، في ظل تراكم انعدام الثقة بين الجانبين، لافتاً إلى أن المباحثات الجارية تركز حالياً على ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

ورغم ذلك، أبدى فانس ارتياحه إلى مسار الوضع الحالي، مؤكداً أن الوفد الإيراني المفاوض أظهر رغبة في الوصول إلى اتفاق.

وأكد نائب الرئيس الأميركي أن بلاده ستكون مستعدة للتعامل مع إيران اقتصادياً كدولة طبيعية، إذا أبدت الأخيرة استعداداً للتصرف بوصفها دولة طبيعية.

وتأتي تصريحات فانس بعد تعثر محادثات إسلام آباد التي عُقدت يومي 11 و12 نيسان/أبريل، وانتهت بعد نحو 21 ساعة من اللقاءات المباشرة بين الجانبين من دون التوصل إلى اتفاق، في أول تفاوض مباشر بهذا المستوى بين واشنطن وطهران منذ 1979.

وقاد فانس الوفد الأميركي، فيما مثّل الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بمشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما تركزت الخلافات على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وملف مضيق هرمز، رغم بقاء وقف إطلاق النار قائماً بصورة هشة.

وفي إشارة إلى احتمال استئناف المسار الدبلوماسي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك بوست أمس الأحد، إن المحادثات مع إيران قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، فيما نقلت رويترز عن مصادر إيرانية وباكستانية أن فرق التفاوض من الجانبين قد تعود إلى إسلام آباد خلال الأسبوع الجاري من دون تحديد موعد نهائي بعد.