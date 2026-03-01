"فارس" تؤكد مقتل ابنة خامنئي وحفيدته وآخرين في قصف طهران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة فارس الإيرانية، فجر الأحد، بمقتل ابنة المرشد الإيراني علي خامنئي وصهره وحفيدته، إضافة إلى مقتل إحدى زوجات أبنائه، جراء الضربات التي استهدفت طهران.

وقالت الوكالة إنها استندت إلى مصادر وصفتها بالمطلعة داخل منزل المرشد لتأكيد مقتل أفراد من عائلته، مشيرة إلى أن التفاصيل الكاملة ستتضح مع اتضاح حصيلة الهجمات وتقييم الأضرار في العاصمة.

ويأتي ذلك في وقت تتضارب فيه الروايات حول مصير خامنئي نفسه، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه قُتل في عملية مشتركة مع تل أبيب، بينما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن جثة المرشد عُثر عليها بعد ضربة استهدفت موقعه.

وفي المقابل، ذكرت وكالتا تسنيم ومهر الإيرانيتان أن خامنئي ما زال "ثابتاً" و"يقود الميدان"، في إشارة إلى عدم تبني طهران رسمياً رواية مقتله حتى الآن.