"غير مقبولة".. بابا الفاتيكان يرفض التهديدات الموجهة للشعب الإيراني

قال بابا الفاتيكان ليو، مساء اليوم الثلاثاء، إن التهديدات الموجهة للشعب الإيراني "غير مقبولة"، وذلك بعد ساعات من تهديد من الرئيس الأميركي دونالد ترمب "بفناء حضارة كاملة الليلة".

ودعا بابا الفاتيكان، الذي برز كمنتقد صريح للحرب على إيران، شعوب العالم إلى التواصل مع ممثليهم السياسيين ومطالبتهم بإنهاء الصراع الإقليمي المتصاعد، بحسب "رويترز".

وهدد ترمب إيران، الثلاثاء، بالقضاء على "كامل حضارتها"، قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة إنذاره لها للموافقة على اتفاق لإنهاء الحرب، بينما حذر نائبه جاي دي فانس من إمكان استخدام الولايات المتحدة "أدوات" جديدة في الحرب.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشال"، "حضارة بكاملها ستموت الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد ذلك، لكنه، على الأرجح، سيحدث".

وينتهي الإنذار الذي وجهه ترمب إلى القادة الإيرانيين، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن (وبتوقيت بغداد ليلة يوم غد الأربعاء، الساعة 3:00 صباحاً).

وهدد الرئيس الأميركي بتدمير واسع النطاق للبنى التحتية المدنية في إيران، بما يشمل الجسور ومحطات توليد الطاقة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت.