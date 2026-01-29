غياب حساب مبعوث ترمب إلى العراق على منصة "إكس"

شفق نيوز– متابعة

تعطل حساب مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، على منصة "إكس"، دون صدور توضيح رسمي بشأن أسباب ذلك.

وأفاد متابعون بأن الحساب لم يعد متاحاً على المنصة، فيما ذهب آخرون إلى ترجيح أن سافايا قام بحذف حسابه بنفسه، من دون وجود تأكيد رسمي من جانبه أو من الجهات الأميركية المختصة.

وكان سافايا معتاداً على نشر تدوينات تتعلق بالشأن العراقي، فضلاً عن نشاطه الدبلوماسي، واجتماعاته مع الرئيس ترمب ومسؤولين أميركيين، إضافة إلى مواقف سياسية مرتبطة بتطورات الملف العراقي.

وبحسب رصد وكالة شفق نيوز، فإن آخر تدوينة نشرها سافايا على منصة "إكس" جاءت تعليقاً على موقف الرئيس الأميركي الرافض لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، حيث كتب:"في ظل قيادة الرئيس دونالد جيه ترمب، لنُعد العراق عظيماً مرة أخرى".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح ما إذا كان تعطّل الحساب إجراءً تقنياً من المنصة، أو قراراً شخصياً من سافايا، أو نتيجة أسباب أخرى.