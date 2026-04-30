غوتيريش: على الجميع التحرك لفتح مضيق هرمز بشكل عاجل

شفق نيوز- نيويورك

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، جميع الأطراف المعنية بالأزمة في مضيق هرمز إلى التحرك بشكل عاجل لاستعادة حقوق وحرية الملاحة في المضيق.

وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية، إن "رسالتي إلى كافة الأطراف واضحة، يجب التحرك لفتح مضيق هرمز"، مشدداً على "ضرورة استعادة حقوق وحريات الملاحة فوراً، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2817".

كما دعا غوتيريش إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية مرور جميع السفن"، متابعاً: "أشعر بقلق عميق إزاء تقليص حقوق وحرية الملاحة في مضيق هرمز وتعطيل إمدادات النفط والغاز والسلع الحيوية".

يشار إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد حمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تدهور أمني في منطقة الخليج، مؤكدا أن أمن المنطقة يجب أن يُدار من قبل دولها دون تدخلات خارجية.

وكانت البحرية الأميركية قد بدأت في 13 نيسان/أبريل فرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.