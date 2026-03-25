غوتيريش: الحرب ضد إيران خرجت عن السيطرة

شفق نيوز- نيويورك

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الأربعاء، العملية "الأميركية- الإسرائيلية" ضد إيران بأنها "خرجت عن السيطرة"، مؤكداً أن العالم يقف على شفا حافة حرب أكبر.

وقال غوتيرش، في حديث للصحفيين: "بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع، خرجت هذه الحرب ضد إيران عن السيطرة. لقد تصاعد الصراع إلى ما هو أبعد مما كان يعتقده حتى القادة".

وأوضح أن "العالم يقف اليوم، على شفا حرب أوسع نطاقاً، مع احتمال تزايد المعاناة الإنسانية بشكل أكبر، وحدوث اضطرابات اقتصادية عالمية أعمق. لقد تجاوز الأمر الحدود كافة".

وحذر غوتيرش، من أن القتال بين إسرائيل وحزب الله يجب ألا يدفع لبنان إلى المصير الذي آل إليه قطاع غزة.

وأكد غوتيريش، أن "نموذج غزة يجب ألا يُستنسخ في لبنان"، داعياً حزب الله إلى وقف الهجمات على إسرائيل، ولابد من إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي قال إنها تطال المدنيين بالدرجة الأولى.

وأشار إلى أنه على اتصال وثيق مع العديد من الأطراف في المنطقة وحول العالم، وإن هناك عدداً من المبادرات الجارية الرامية إلى الحوار والسلام.

وعين غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً له بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 شياط/فبراير 2026، رداً على ما وصفوه بـ"التهديدات الإيرانية".

ومنذ ذلك الحين، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأميركية في منطقة الخليج.