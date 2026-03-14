غوتيريش: الحرب تهدد بتحويل جنوب لبنان إلى منطقة غير مأهولة

شفق نيوز- بيروت

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، من أن الحرب قد تدفع جنوب لبنان إلى التحول إلى منطقة غير مأهولة، داعياً إلى وقف القتال والعودة إلى الدبلوماسية والحوار.

وقال غوتيريش الذي يزور بيروت حاليا، إن الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء دفعت مئات آلاف المدنيين إلى الهرب، ما أدى إلى تعقيد حياتهم، مشيراً إلى أن مناطق عدة في لبنان باتت مسرحاً للدمار.

وأضاف أن سلامة أراضي لبنان استمر انتهاكها، وأنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى وقف فعلي لإطلاق النار، مؤكداً أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.

وشدد على أن الشعب اللبناني "لم يختر هذه الحرب"، داعياً إلى احترام وحماية المدنيين وتفادي استهداف البنية التحتية.

وأكد غوتيريش ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووقف الحرب، داعياً في الوقت نفسه حزب الله إلى احترام قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم للشعب والحكومة اللبنانية ولتقوية القوات المسلحة اللبنانية، مع ضرورة تطبيق القرار 1701.

وأوضح أن الهجمات على قوات "اليونيفيل" غير مقبولة ويجب وقفها، لأنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.