غوتيريش: حان وقت المسؤولية وضبط النفس واحترام حقوق الملاحة البحرية

شفق نيوز- نيويورك

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الثلاثاء، أهمية ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية واللجوء إلى المفاوضات والدبلوماسية بدل التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، فيما شدد على ضرورة احترام حقوق الملاحة الدولية من قبل جميع الأطراف.

وذكر غوتيريش في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "الاتفاقات تتطلب إرادة سياسية وانخراطاً مستمراً، لذلك يجب استئناف المفاوضات الجادة والحفاظ على وقف إطلاق النار، فلا حل عسكرياً للأزمة في الشرق الأوسط".

وأوضح: "نحن بحاجة إلى استمرار المفاوضات ووقف إطلاق النار في الوقت نفسه، والدلائل المتوفرة لدينا تشير إلى احتمال كبير لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة".

وأشار غوتيريش، إلى "ضرورة احترام حقوق الملاحة الدولية ويشمل ذلك مضيق هرمز من قبل جميع الأطراف"، مؤكداً "حان وقت ضبط النفس والمسؤولية، كما حان وقت الدبلوماسية بدل التصعيد والالتزام المتجدد بالقانون الدولي".

من جانب آخر، رأى الأمين العام للأمم المتحدة، أنه "كلما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، فإنها تستخدم هذه الذريعة فوراً لشن عمليات واسعة النطاق على لبنان".