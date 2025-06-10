غوارديولا في رسالة مؤثرة عن غزة: قد تكون الضحية القادمة أنت أو طفلك

شفق نيوز/ عبر المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن حزنه العميق إزاء المآسي التي يشهدها العالم، مسلطاً الضوء على معاناة الأبرياء في مناطق النزاعات، وبالأخص في قطاع غزة.

قال غوارديولا، خلال حفل تكريمه ومنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر، إن "ما يحدث هناك مؤلم للغاية... آلاف الضحايا الأبرياء، أطفال يُقتلون، عائلات تُشرّد، والعالم يتفرج بصمت مخيف".

وأضاف: "نشاهد ما يجري في غزة، وهذا لا يؤلم قلبي فقط... بل جسدي أيضاً".

وأطلق نداءً صريحاً قال فيه: "رسالتي لا ترتبط بالأيديولوجيا، بل بحب الإنسان والحياة. ربما يعتقد البعض أن ما يحدث ليس من شأنهم، لكني أقول: ربما تكون الضحية القادمة أنت، أو ابنك".

وعن مشاهداته للحصار المفروض على غزة، كشف المدرب الإسباني: "أشاهد الصور ومقاطع الفيديو، وأشعر بالرعب"، مبينا أن "البعض يقول إننا بعيدون... لكن، ماذا يمكننا أن نفعل؟".

وتابع: "أشبه نفسي بذلك الطائر الصغير الذي حاول إخماد حريق ضخم بقطرات ماء، رغم سخرية الجميع... لكنه قال: أنا أفعل دوري".

وختم غوارديولا رسالته قائلاً إن "قوة العالم ليست في القوة العسكرية أو الاقتصاد، بل في عدم الصمت أمام الظلم، وفي امتلاك مبادئ لا تهتز".

من جهته، أعلن نادي مانشستر سيتي عن فخره العميق بمنح مدربه وسام التكريم، تقديراً لمسيرته الاستثنائية داخل الملعب، حيث قاد الفريق لحصد ستة ألقاب دوري إنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مساهماته الإنسانية خارج المستطيل الأخضر.