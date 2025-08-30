إغلاق وحظر تجوال.. "قسد" تطلق حملة أمنية ضد داعش في الحسكة

شفق نيوز- سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا ووحدات حماية المرأة، يوم السبت، إطلاق حملة أمنية وعسكرية واسعة في الحسكة ومحيطها، تستهدف أوكار وخلايا تنظيم داعش.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قسد" فرضت حظراً للتجوال وأغلقت كامل في المدينة منذ ساعات الصباح الأولى وسط انتشار واسع للقوات الأمنية في المدينة.

وأشار إلى دخول عشرات الآليات والعسكرية فجر اليوم، إلى المدينة فيما أغلقت القوات الأمنية مداخل ومخارج المدينة ومنعت السيارات من الدخول والخروج.

من جانبها، ذكرت "قسد"، في أطلعت عليه الوكالة، أن العملية تهدف إلى ملاحقة فلول التنظيم والخلايا النائمة والنشطة، وتفكيك شبكات الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى إحباط المخططات المحتملة التي كان التنظيم يسعى لتنفيذها، بما فيها استهداف السجون ومراكز الاحتجاز.

وأضاف أن "فرق العمليات العسكرية (TOL) تشارك في العملية، لتأمين الدعم الاستخباراتي وضمان الدقة العالية في استهداف الخلايا الإرهابية، مع التشديد على حماية أرواح المدنيين".

كما دعت "قسد"، بحسب البيان، أهالي مدينة الحسكة إلى "التعاون التام مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، مؤكدة أن "أمن وسلامة المدنيين تبقى أولوية قصوى".