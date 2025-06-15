إغلاق كامل المجال الجوي.. بدء هجوم إيراني جديد على إسرائيل

شفق نيوز/ وجهت القوات الإيرانية، مساء اليوم الأحد، ضربة صاروخية جديدة استهدفت إسرائيل، فيما قررت سلطة الطيران المدني الإسرائيلية إغلاق كامل للمطارات والمجال الجوي.

وأفادت وسائل إعلام بأن هجمة صاروخية جديدة وجهتها إيران مساء اليوم وصلت إلى عدة مدن إسرائيلية.

يأتي هذا بعدما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية برصد استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجمات إيرانية إضافية الليلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، تمديد حالة الطوارئ الخاصة حتى 30 حزيران/ يونيو 2025، وسط استمرار الضربات الإيرانية.

وجاء في بيان صادر عن الجبهة الداخلية: "في ظل التهديدات المستمرة، تقرر تمديد حالة الطوارئ الخاصة إلى نهاية الشهر الحالي"، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي تمديد حظر الفعاليات العامة والدروس الحضورية حتى 15 حزيران/ يونيو، مع السماح فقط بالأنشطة الحيوية.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة طالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.