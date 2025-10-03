غفوة السائق تتسبب بانقلاب حافلة تقل 32 راكباً شمالي إيران

شفق نيوز- طهران

أعلن محافظ مدينة فيروزكوه الإيرانية، أبو الفضل زماني نجاد، يوم الجمعة، عن انقلاب حافلة لنقل الركاب على طريق دماوند فيروزكوه، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، فيما نقل 13 مصاباً إلى المستشفى.

وقال زماني نجاد، في تصريح لوسائل الإعلام، إن "الحافلة التي انطلقت منتصف الليل من قزوين متجهة إلى ميدان الأرجنتين في طهران، ثم إلى سوادكوه بمحافظة مازندران، تعرضت للحادث في منطقة سيدآباد".

وأوضح أن "سبب الحادث يعود إلى غفوة السائق"، مؤكداً أن "موقع الحادث ليس من النقاط الخطرة أو المعروفة بالحوادث المشابهة، ما جعل الإهمال البشري السبب الرئيسي".

وأضاف زماني نجاد، أن "الحافلة كانت تقل 32 راكباً، حيث لقي أربعة منهم مصرعهم، فيما تم نقل 13 جريحاً إلى المستشفى، بينهم أربعة في حالة خطيرة جرى نقلهم بمروحية"، مبيناً أن "أغلب المصابين في حالة مستقرة".

كما أشار محافظ فيروزكوه إلى "سرعة استجابة فرق الإنقاذ والشرطة والإسعاف والهلال الأحمر والدفاع المدني، حيث جرى إنجاز عمليات الإنقاذ ونقل المصابين في أقل من 40 دقيقة"، مؤكّداً أن "الوضع في المنطقة عاد إلى طبيعته".