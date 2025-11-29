غزة.. 9300 طفل في سباق مع الموت

شفق نيوز- غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يوم السبت، تسجيل نحو 9,300 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة خلال الشهر الماضي، محذّرة من أن مستويات سوء التغذية المرتفعة ما تزال تُهدد حياة الأطفال ورفاههم.

وقالت المنظمة في بيان إن حلول فصل الشتاء يزيد من خطورة الوضع، عبر تسريع انتشار الأمراض وارتفاع مخاطر الوفاة بين الأطفال الأكثر ضعفاً.

وأوضحت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، أن "آلاف الأطفال دون سن الخامسة ما زالوا يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، ويفتقر الكثيرون إلى المأوى المناسب وخدمات الصرف الصحي والحماية من برد الشتاء"، مؤكدة أن أطفال القطاع يواجهون الجوع والمرض والبرد في ظروف تُعرّض حياتهم للخطر الشديد.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية قتيلين و11 إصابة.

وأوضحت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي القتلى 354، والإصابات 906، والانتشال 606، مشيرة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70,100 قتيل و170,983 إصابة.