غزة.. 80 قتيلاً خلال 24 ساعة وعداد الضحايا يتجاوز 57 ألفاً

شفق نيوز – غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 80 قتيلاً و304 مصابين.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع إلى 57,418 قتيلاً و136,261 مصاباً.

وفي السياق، أفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بوقوع قتيلين وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما ذكر مصدر في مستشفى الشفاء أنه تم انتشال جثمان رجل من تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أفاد مجمع ناصر الطبي بأن خمسة أشخاص سقطوا في قصف استهدف خيمة للنازحين غربي مدينة خان يونس، فيما قتل أربعة آخرين - ثلاثة منهم أطفال - في قصف مماثل على خيمة نازحين بالمنطقة ذاتها.