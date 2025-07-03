غزة.. 26 مجزرة إسرائيلية خلال 48 ساعة

شفق نيوز – غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 26 مجزرة دموية خلال 48 ساعة، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 فلسطيني وإصابة وفقدان المئات، جميعهم من المدنيين.

وذكر المكتب في بيان أن هذه المجازر جاءت ضمن سلسلة جرائم متلاحقة تؤكد مضي الاحتلال في سياسة "القتل العمد والإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، مشيراً إلى أن القصف استهدف بشكل مباشر مراكز الإيواء والاستراحات العامة والعائلات داخل منازلها والأسواق والمرافق الحيوية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي ركّز أيضاً على قصف المدنيين المجوّعين أثناء بحثهم عن الغذاء، مؤكداً أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما يعكس "تعمّد الاحتلال استهداف الفئات الأكثر ضعفاً".

وأشار المكتب إلى أن هذه الجرائم تتزامن مع محاولات إسرائيل "إسقاط ما تبقى من المنظومة الصحية"، من خلال قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية ومنع دخول الإمدادات الحيوية.

وطالب البيان المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة" وإنقاذ المدنيين من الموت اليومي الممنهج.

وكانت الهجمات الإسرائيلية الكثيفة، منذ فجر أمس الأربعاء، قد أسفرت عن مقتل 114 فلسطينياً وإصابة العشرات، وفق البيان.