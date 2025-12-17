غزة.. 17 وفاة بينهم أطفال بسبب البرد القارس

شفق نيوز- غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم الأربعاء، وفاة 17 مواطناً، بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس، فيما توفي آخرون جراء انهيار أكثر من 17 بناية سكنية منذ بدء المنخفضات الجوية في القطاع.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن أكثر من 90 بناية سكنية تعرضت لانهيارات جزئية خطيرة، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المواطنين، مشيراً إلى أن نحو 90 بالمئة من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بشكل كامل، نتيجة السيول ومياه الأمطار.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية، عن بصل قوله إن خيام المواطنين في مختلف مناطق القطاع تضررت وغرقت، ما أدى إلى فقدان لالآف الأسر لمأواها المؤقت، وتسبّب في تلف ملابس المواطنين وأفرشتهم وأغطيتهم، وفاقم من معاناتهم الإنسانية.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقت أكثر من 5 آلاف مناشدة واستغاثة من المواطنين، منذ بدء المنخفضات الجوية على القطاع.

وجدد بصل دعوته العاجلة إلى العالم والمجتمع الدولي، للتحرك الفوري لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، مؤكداً أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة.

وطالب الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بعدم إدخال الخيام بشكل قطعي، داعياً إلى البدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حذرت الخميس الماضي من أن الأمطار الغزيرة وبلل الخيام يفاقمان الظروف الصحية والمعيشية المتدهورة في القطاع المكتظ.

وأكدت أن برودة الطقس وسوء الصرف الصحي وانعدام النظافة ترفع مخاطر انتشار الأمراض، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.