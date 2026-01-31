غزة.. 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بغارات إسرائيلية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

شهد قطاع غزة صباح السبت، غارات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة وأسفرت عن سقوط 12 قتيلا بينهم نساء وأطفال، ووقوع عشرات الجرحى.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن طائرة مسيرة إسرائيلية وصاروخ من طائرة مروحية استهدفا شقة سكنية قرب مفترق العباس، ما أسفر عن مقتل 5 مواطنين بينهم سيدة وطفلتان وإصابات أخرى.

كما استُهدفت شقة سكنية أخرى قرب مفترق جباليا شرق مدينة غزة، وأسفرت عن وقوع إصابات.

ونفّذت الطائرات الإسرائيلية غارة ثالثة في محيط منطقة الجلاء، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل طبيعة الاستهداف. كما شنّت طائرات إسرائيلية غارتين جويتين داخل "الخط الأصفر" جنوب شرق مخيم البريج وسط القطاع.

إلى ذلك، استُهدفت خيمة نازحين تابعة لعائلة حدايد في منطقة أصداء شمال خانيونس، ما تسبب بمقتل 7 مواطنين وإصابة آخرين، بينهم حالة حرجة، واندلاع حريق في المكان

وتلقّى مستشفى "السرايا الميداني" التابع للهلال الأحمر الفلسطيني 8 إصابات وطفلة شهيدة جراء استهدافين منفصلين في منطقتي موقف جباليا ومفترق العباس.

وتشير التقارير الطبية الميدانية إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 12 قتيلا وعشرات المصابين، مع احتمال ارتفاع العدد جرّاء استمرار عمليات الإنقاذ ووصول إصابات جديدة إلى المشافي.