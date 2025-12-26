غزة.. 100 ألف طفل مهددون بسوء التغذية

شفق نيوز- قطاع غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أن أكثر من 100 ألف طفل يواجهون خطر الإصابة بسوء تغذية حاد بحلول نيسان/ أبريل المقبل.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تقديرات فرق الصحة الميدانية تظهر أن نحو 37 ألف امرأة حامل ومرضع سيتأثرن كذلك بسوء التغذية الحاد بحلول نيسان/أبريل 2026، في ظل تراجع الإمدادات الغذائية والطبية وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وأضاف أن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، وأن البنية الصحية والغذائية على وشك الانهيار، داعية إلى تسريع دخول المساعدات الإنسانية وتوفير الوقود والمستلزمات الطبية بشكل مستدام.

ووفقاً لتصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، فأنه رغم تحسن الأمن الغذائي والتغذية في قطاع غزة مقارنة بتحليل سابق رصد وجود مجاعة، فإن غالبية السكان في الشهرين الماضيين استمروا في مواجهة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأوضح التصنيف أنه على الرغم من زيادة المساعدات الإنسانية منذ وقف إطلاق النار الذي أعلن في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بما في ذلك المساعدات الغذائية، إلا أنه يتم فقط تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأشار إلى أن البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية ومعالجة المياه والصرف الصحي، لا تزال غير كافية لدعم جميع السكان. ولا يزال العديد من الناس يعيشون في ملاجئ مؤقتة، مما يجعلهم عرضة لظروف الشتاء القاسية.

وكان التصنيف أكد في آب/أغسطس الماضي حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية أيلول/سبتمبر.