غزة.. 1.6 مليون فلسطيني يواجهون "المجاعة"

شفق نيوز- قطاع غزة

أعلنت طواقم الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، المباشرة بأعمال البحث وانتشال القتلى في حي الأمل بمحافظة خان يونس بقطاع غزة.

وفي سياق متصل، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من استمرار الأوضاع المزرية في قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية باتت هائلة وسط دمار واسع النطاق ونقص حاد في الغذاء.

بينما كشفت منظمة الأمن الغذائي المتكامل أن نحو 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون إنعداما حادا في الأمن الغذائي، في ظل استمرار الحصار وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية.

من جهته، حذر محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة، من حدوث مضاعفات خطيرة لأصحاب الأمراض المزمنة جراء عدم توفر الأدوية، وعدم سماح إسرائيلي لآلاف المرضى والمصابين بالخروج لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأشار أبو عفش إلى أن 1200 مريض توفوا نتيجة عدم توفر العلاج لهم ومنعهم من مغادرة غزة، وذلك وفقا لأحدث التقارير الطبية.

وأوضح أن 99% من عمليات العظام متوقفة بسبب غياب المستلزمات الطبية اللازمة، ما يهدد حياة المرضى و يعرضهم لمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى إعاقات دائمة.