غزة.. يوم دامٍ جديد إثر عمليات عسكرية إسرائيلية

شفق نيوز – الشرق الأسط

شن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت مصادر فلسطينية، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "13 شخصا قتلوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم".

وفي جنوب القطاع، أوضحت المصادر، أن "4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة البيوك في محيط كلية الرباط بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس"، مبينة أن "شخصين قتلا أيضاً في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين خلف مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس".

وأضافت أن "شخصاً قتل في قصف إسرائيلي قرب سجن مدينة أصداء شمال غربي المدينة، كما قتل فلسطيني وأصيب آخرين إثر قصف استهدف نازحين بمحيط شاليه ريفييرا في مواصي مدينة رفح وسط إصابة العشرات بنيران القوات الإسرائيلية قرب مركز المساعدات شمال مدينة رفح".

وتابعت أن "غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا غرب مدينة خان يونس، وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شمال المدينة، كما ستهداف منزلا في منطقة اللحاووز غرب خان يونس، كما استهدف قصف مدفعي أبراج طهركو شمال مدينة خان يونس".

وإلى وسط القطاع، أشارت المصادر إلى أن "شخصين قتلا مع إصابة آخرين في قصف استهدف مدرسة أبو حلو الشرقية التي تؤوي نازحين في مخيم البريج، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرئيلية مجموعة من المواطنين محيط صيدلية في منطقة الحكر في دير البلح".