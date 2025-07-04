غزة.. مقتل 613 شخصاً منذ نهاية أيار أثناء توزيع المساعدات

شفق نيوز – متابعة

اعلنت منظمة الامم المتحدة، يوم الجمعة، مقتل 613 شخصاً خلال عمليات توزيع مساعدات في قطاع غزة منذ نهاية أيار، بينهم 509 قُتلوا قرب مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال مؤتمر في جنيف: "سجلنا 613 شهيداً سقطوا منذ بدء المؤسسة عملها وحتى 27 حزيران، من بينهم 509 استشهدوا قرب مواقع التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية"، مشيرة الى ان "القتلى الآخرين سقطوا قرب مواقع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى".

وأوضحت أن "هذه الأرقام تخضع لمراجعة متواصلة مع تلقّي المفوضية منذ إحصائها بلاغات جديدة بوقوع قتلى تسعى للتثبت منها"، لافتة إلى أن "مهمة التدقيق صعبة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المناطق".

وتابعت المسؤولة الاممية: "من الواضح أن الجيش الإسرائيلي قصف وأطلق النار على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى نقاط التوزيع".

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية بتوزيع مساعدات غذائية في القطاع يوم 26 أيار الماضي، بعدما منعت اسرائيل دخول الإمدادات الغذائية إلى داخل المدينة الخاضعة لحصار مطبق لأكثر من شهرين وسط تحذيرات متزايدة من خطر المجاعة.