غزة.. مقتل 12 شخصاً في ضربات إسرائيلية

تشييع قتيل في غزة - 15 شباط 2026 (أ ف ب)

شفق نيوز- غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم الأحد، مقتل 12 شخصاً على الأقل في ضربات إسرائيلية.

وقال الدفاع المدني إن خمسة قتلى سقطوا في "غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة".

وأضاف أن خمسة آخرين قتلوا وأصيب عدد من الأشخاص "إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط المسلخ التركي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة"، فيما قُتل شخص في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وقت لاحق، قال الدفاع المدني إن العدد ارتفع إلى 12 قتيلاً بعد سقوط "شهيد برصاص الاحتلال في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة".

وبموجب شروط ومراحل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بناء على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد تامب، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، لكنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل لا يقل عن 601 شخص في القطاع منذ سريان الهدنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد عامين من بدء الحرب المدمرة.

في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة على الأقل من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.

وخلفت الغارات والقصف الإسرائيلي على مدى عامين، 72061 قتيلاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. كما تسببت بدمار هائل في القطاع المحاصر، وبكارثة إنسانية.