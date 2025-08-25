غزة.. مقتل مصور وإصابة صحفيين إثر غارة إسرائيلية جديدة

شفق نيوز- قطاع غزة

أفادت وسائل إعلامية، يوم الاثنين، بمقتل المصور الصحفي حسام المصري، وإصابة صحفيين آخرين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت قناة الجزيرة، في أنباء عاجلة عن مصادر فلسطينية، قولها إن مستشفيات غزة استقبلت 21 فلسطينيا قتلوا جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر اليوم.

وبحسب المصادر، فإن "الطواقم الطبية تواجه صعوبات في الوصول إلى بعض مواقع القصف".

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة، وفاة 11 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية.