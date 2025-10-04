غزة.. أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض

شفق نيوز- قطاع غزة

رجح المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، يوم السبت، وصل أعداد المفقودين تحت أنقاض قطاع غزة إلى أكثر من 8 آلاف شخص.

وأشار المركز، إلى "ضرورة التحرك الفوري في ظل عجز الجهات المحلية عن التعامل مع الدمار الهائل الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر منذ عامين".

كما طالب المجتمع الدولي، بـ "إدخال فرق فنية ومعدات متخصصة لانتشال جثامين الضحايا في غزة والتعرف على هوياتهم".

في حين، قدر المركز وجود 8 إلى 9 آلاف مفقود يعتقد أنهم تحت الأنقاض أو في مناطق التمركز العسكري الإسرائيلي، داعيا إلى تدخل دولي بإشراف الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر لتوفير المعدات الثقيلة وخبراء الطب الشرعي وتقنيات الحمض النووي، لتمكين الأهالي من دفن أبنائهم بكرامة وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية، مبيناً أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرقل جهود انتشال الجثامين.

وأضاف المركز، أن "صمت المجتمع الدولي يمثل تخليا عن القيم الإنسانية ويترك العائلات الفلسطينية تواجه مأساة مفتوحة".

وكان ترمب قد طلب، مساء أمس الجمعة، من إسرائيل التوقف الفوري عن قصف غزة، بعد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في القطاع بموجب خطته الرامية لإنهاء الحرب.