غزة.. أكثر من 53 ألف قتيل وآلاف الأطفال يواجهون الجوع والموت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأحد، ارتفاع عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 53,939 قتيلاً و122,797 مصاباً.

وجاء في بيان الوزارة أن الفترة الممتدة من 18 آذار / مارس حتى اليوم وحدها شهدت 3785 قتيلاً و10,756 إصابة، بينما وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط جثامين 38 شخصاً إضافة إلى 204 مصابين، وسط تحذيرات من وجود العديد من الضحايا الذين لا تزال جثثهم تحت الأنقاض أو في الشوارع، وتعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل كثافة القصف وخطورة الوضع الميداني.

من جهتها، أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن قلق بالغ، مؤكدة أن أكثر من 950 طفلاً قتلوا خلال شهرين فقط في غزة، في ظل أوضاع مأساوية قالت إنها "لا تُطاق".

وأضافت الأونروا، في منشور لها اليوم على صفحتها الرسمية، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أطفال غزة يتحملون ما لا يمكن لعقل أن يتصوره (جوع، ونزوح، وهجمات لا تفرق بين مدني ومقاتل)".

أما منظمة اليونيسف، فشدّدت على ضرورة وقف هذه المعاناة فوراً، مشيرة إلى أن الأطفال في غزة لا يُقتلون فقط بالقصف، بل أيضاً بالجوع والعطش والخوف.