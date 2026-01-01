غزة.. أكثر من 29 ألف قتيل ومفقود خلال 2025

شفق نيوز- غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الخميس، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن سقوط 29,117 قتيلاً ومفقوداً في قطاع غزة خلال عام 2025.

وأضاف المكتب في تقرير له، أن حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 71,269 قتيلاً، وفق ما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس.

وفي تطورات ميدانية، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال القطاع الليلة الماضية، كما تعرضت مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار صباح اليوم، بحسب الإعلام الفلسطيني المحلي.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام، صباح الخميس، بوقوع انفجار في محيط المستشفى الوطني وسط نابلس في الضفة الغربية تزامنًا مع اقتحام للقوات الإسرائيلية.