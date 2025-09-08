غزة.. قصف مستمر وكاتس يهدد بـ"عاصفة هائلة"

شفق نيوز- غزة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بما وصفه "عاصفة هائلة" ستضرب سماء قطاع غزة اليوم الاثنين.

وقال كاتس، في تصريحات له اليوم، إن "عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة وسترتجف أبراج الإرهاب" في اشارة الى حركة حماس.

وحذر كاتس، حركة حماس بأنها "إما أن تسلم الأسلحة أو تواجه تدميراً واسعاً"، مشيراً إلى أن "الجيش سيواصل خطته لتوسيع العملية والحسم".

وأضاف كاتس أن "هذا تحذير أخير في غزة وخارجها لتحرير المخطوفين وإلقاء السلاح".

وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بسقوط 21 قتيلاً منذ فجر اليوم، نتيجة الغارات الإسرائيلية على منازل وخيام نازحين، فيما توفي طفلان من سكان جنوب القطاع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج، وفق مجمع ناصر الطبي.

وأفاد الإسعاف والطوارئ بغزة بوقوع مصابين جراء القصف على منطقة اليرموك، كما قُتل شخصان وأصيب آخرون في قصف على شقة سكنية بمنطقة الرمال وسط المدينة.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرى وبلدات في رام الله وجنين ونابلس، وهدمت بئراً ومنشأة زراعية وجرفت أراض في المغير شمال رام الله، إضافة إلى سوق بيتا للمنتجات الزراعية جنوب نابلس.

وتزامن التصعيد مع محاولات دبلوماسية لإنهاء الحرب، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تعمل على حل قد يكون "جيداً للغاية"، ضمن جهود الوساطة لإعادة الرهائن وإنهاء الوضع الراهن، في وقت أعلنت فيه حركة حماس استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.