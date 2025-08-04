غزة.. "ضحايا التجويع" يرتفع إلى 180 حالة وفاة

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الاثنين، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، في منشور على "فيسبوك"، أن "عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 180 حالة وفاة، من بينهم 93 طفلا".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وبحسب تصريحات الأمم المتحدة، فإن قطاع غزة بات على شفا المجاعة، حيث تسيطر إسرائيل على جميع الحواجز الحدودية المؤدية إلى هذا القطاع الساحلي الواقع على البحر المتوسط، وكانت قد منعت تماما أو جزئيا دخول المساعدات الإنسانية على مدى عدة أشهر.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إسرائيل بإطعام الناس في غزة، فيما أشار إلى أن واشنطن لن تقبل تجويع أهالي القطاع.