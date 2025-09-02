غزة.. إسرائيل تنفذ سلسلة ضربات جوية مكثفة على القطاع

شفق نيوز- قطاع غزة

نفذت القوات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات المكثفة على قطاع غزة أسفرت عن سقوط 54 قتيلاً.

ووفقاً لوسائل إعلام فلسطينية، فإن الضربات تركزت على مناطق سكنية ومراكز لتوزيع المساعدات، حيث سجل مستشفى الشفاء أعلى حصيلة بإستقباله جثث 30 قتيلاً، منهم 14 في قصف على حي تل الهوا، و5 من عائلة سعدات في قصف على خيمة نازحين قرب جسر الشيخ رضوان، و3 في جباليا النزلة، و3 آخرين عند تكية طعام قرب دوار الـ17 في تل الهوا.

وأضافت أن قتيلين سقطا إثر قصف شقة سكنية في الشيخ رضوان، واثنان آخران في قصف خيمة نازحين قرب "سويدي النصر"، إضافة إلى مقتل شابين متأثرين بإصابتهما من إطلاق نار على متلقي مساعدات في بيت لاهيا.

من جهتها، أعلنت عيادة الشيخ رضوان عن مقتل 4 مواطنين، بينهم اثنان في قصف على منطقة أبو اسكندر، فيما أعلن مستشفى العودة مقتل 9 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية قرب نقطة توزيع مساعدات في "نتساريم".