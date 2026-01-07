غزة.. إسرائيل تعلن استهداف قيادي في حماس

شفق نيوز- غزة

أفادت السلطات الصحية في غزة، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل فلسطينيين اثنين على الأقل إثر غارة جوية إسرائيلية وصفها الجيش بأنها رداً على أحد مسلحي "حماس" بعد تعرض قواته لإطلاق نار في القطاع.

وأعلنت السلطات الصحية، التي لم تكشف حتى الآن عن هوية القتيلين، عن إصابة عدد من الأشخاص أيضاً في الغارة الجوية التي استهدفت منزلاً في مدينة غزة. ولم تصدر حماس أي تعليق حتى الآن.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من حماس أطلقوا النار على جنوده في وقت سابق من اليوم، وإن الغارة استهدفت قيادياً بارزاً في الحركة وجه بشن هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي. ولم يكشف الجيش عما إذا كانت هناك خسائر بين صفوفه.

وفي منطقة رفح جنوب قطاع غزة، أعلنت جماعة فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل اليوم أنها قتلت اثنين من عناصر حماس، مما يمثل تحدياً جديداً للحركة.

ويعيش جميع سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، التي تحاول إحكام قبضتها على القطاع.

وقالت أربعة مصادر في حماس إنها لا تزال تقود آلاف الرجال رغم تعرضها لضربات قوية خلال الحرب.

لكن إسرائيل لا تزال تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع، وهي مناطق ينشط فيها خصوم حماس بعيداً عنها.

ومع تقدم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة ببطء، لا تظهر بوادر على انسحاب إسرائيلي من مناطق أخرى في الوقت الراهن.

وهدأت حدة القتال بشكل كبير منذ أن أبرمت إسرائيل وحماس اتفاقاً لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بعد حرب استمرت عامين، لكنه لم يتوقف بشكل تام. ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كما قتل أيضاً ثلاثة جنود إسرائيليين.