غزة.. دخول نحو 1000 شاحنة مساعدات منذ بدء وقف إطلاق النار

شفق نيوز- قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الثلاثاء، دخول 986 شاحنة من المساعدات الإنسانية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وذكر المكتب في بيان رسمي، أنه بحلول مساء الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 كان يفترض دخول 6,600 شاحنة بحسب نصوص القرار المتفق عليه.

وبحسب المكتب، فإن القوافل الإنسانية شملت 14 شاحنة محملة بغاز الطهي و28 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية الأخرى، في ظل نقص حاد في هذه المواد الضرورية لسكان القطاع بعد أشهر من الحصار والتدمير الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار البيان، إلى أن "متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يوميا لا يتجاوز 89 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة كان من المفترض إدخالها يومياً".

بينما أكدت الجهات الحكومية أن هذه الكميات المحدودة لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، داعية إلى إدخال 600 شاحنة يوميا على الأقل تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي لضمان مقومات الحياة الكريمة.