غزة.. حصيلة دماء ثقيلة وترامب يجتمع مع نتنياهو وسط تحذير أممي

شفق نيوز - الشرق الاوسط

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 116 قتيلاً و 463 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

ذكرت ذلك الوزارة في بيان، واضافت أن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ (7 أكتوبر 2023) ارتفع إلى 56,647 شهيدًا و134,105 مصابين.

وأوضحت الوزارة، أن القصف الإسرائيلي المكثف على مختلف مناطق القطاع ما يزال يتسبب في سقوط عشرات الضحايا يوميًا، وسط عجز كبير في القدرات الطبية.

وأضافت أن آلاف الأطفال والنساء من بين الضحايا، في ظل استمرار تعطيل خدمات المستشفيات بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع مع تزايد حالات النزوح وانتشار الأوبئة نتيجة تدهور الظروف المعيشية.

وفي السياق السياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، موضحًا أنهما سيبحثان عدة ملفات من بينها إيران وقطاع غزة، خلال اجتماعهما المرتقب الاثنين المقبل في البيت الأبيض.

من جهته، قال نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي إنه سيلتقي الرئيس الأميركي ومسؤولين آخرين، وأضاف: "لدينا بعض الأمور لإتمامها قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق تجاري بالإضافة إلى أمور أخرى. اجتماعات مع رؤساء الكونغرس ومجلس الشيوخ واجتماعات أمنية، لن أفصح عنها هنا".

وفي تحذير أممي جديد، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن العائلات باتت محصورة في أقل من خمس مساحة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القنابل تسقط على الخيام، والناس يُقتلون أثناء محاولتهم إطعام أنفسهم وعائلاتهم.

وأضاف المكتب أن عمال الإغاثة أنفسهم يعانون من الجوع، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يمكن اعتباره طبيعيًا بأي حال.